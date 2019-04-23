Emziğiyle turne yolunda bebek

Erzurum Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatrosu ekibi turne için Bayburt'a yola çıktı. Yola çıkanlar arasında tiyatro oyununun yönetmeni Emrah Çılgı ve eşi yönetmen yardımcısı Gonca Çılgı'nın 1 yaşındaki bebekleri Ravza Ilgın Çılgı'da yer aldı. Otobüste oyunculara eşlik eden Ravza bebek şirinliğiyle yine ilgi odağı oldu. Tiyatro ekibi Ravza bebeğin canı sıkılmaması için otobüste yüksek sesle şarkılar söyleyip eğlenceli zaman geçirdi.

Erzurum Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatrosu Bayburt'ta Moliere'nin Cimri oyununu sahneleyecek.