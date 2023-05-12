Engelliler Haftası kutlamaları renkli görüntülere sahne oldu

Engelliler Haftası, Bayburt'ta çeşitli programlar ve etkinliklerle kutlanırken özel eğitim öğrencilerinin gösterileri izleyiciler tarafından ilgiyle takip edildi.

Özel Eğitim Meslek Okulunun hazırladığı salon programı öncesinde özel eğitim öğrencileri tarafından hazırlanan eserlerin tanıtıldığı serginin açılışı yapıldı. Sergi açılışının ardından saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile başlayan program, açılış ve protokol konuşmalarıyla devam etti. Programda Özel Eğitim Anaokulu öğrencilerinin müzikal gösterisi, Özel Eğitim Uygulama Okulu öğrencilerinin ront gösterisi ve Veysel Efendi Ortaokulu özel eğitim sınıfı öğrencilerinin halk oyunları gösterisi sergilendi. Atatürk İlkokulu halk oyunları ekibi, gösterileriyle programa renk katarken Özel Eğitim Meslek Okulu korosu tarafından seslendirilen şarkı ve türkülerin ardından program sona erdi.

Engelliler Haftası nedeniyle Bayburt Belediyesi Çoruh Kültür Merkezinde düzenlenen kutlama program sonrasında konuklar özel eğitim okullarının ortak el sanatları sergisini ziyaret etti.

Bununla birlikte kutlamalar, bugün de Yeni Şehir Parkı'nda açık hava şenlikleriyle devam edecek.