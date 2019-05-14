Engelsiz Yaşam Merkezi sakinleri Vali Pehlivan'ı ziyaret etti

Bayburt Engelsiz Yaşam, Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi sakinleri Engelliler Haftası dolayısıyla Vali Ali Hamza Pehlivan'ı ziyaret etti.

Vali Pehlivan merkez sakinlerine ziyaretleri vesilesiyle teşekkür ederek kendilerini makamında ağırlamaktan ziyadesiyle memnun olduğunu ifade edip teşekkürlerini iletti.

Engelsiz Yaşam Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi Müdürü Zeki Doğan ise Vali Pehlivan'a yakın ilgisi ve desteklerinden dolayı teşekkür ederek hafta boyuncu düzenlenecek etkinlikler hakkında bilgiler verdi.