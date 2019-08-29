İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Erzurum Valisi Okay Memiş, Vali Cüneyt Epcim'i ziyaret etti

Kuzeydoğu Anadolu Kalkınma Ajansı (KUDAKA) 114.

Yönetim Kurulu Toplantısı'na katılmak üzere Bayburt'a gelen Erzurum Valisi Okay Memiş, Vali Cüneyt Epcim'i makamında ziyaret etti.


Vali Memiş, Bayburt Valiliği'ne gelişinde Vali Epcim tarafından karşılandı. Karşılamanın ardından Valilik Şeref Defterini imzalayan Vali Memiş daha sonra Vali Epcim ile makamında görüştü.


Vali Memiş burada Vali Epcim'e, yeni görevinin hayırlı olması temennisini ileterek misafirperverliği dolayısıyla teşekkür etti.


Vali Epcim ise Vali Memiş'e ziyareti ve iyi dilekleri dolayısıyla teşekkür etti.


Ziyarette Bayburt Belediye Başkanı Hükmü Pekmezci, Erzincan Belediye Başkanı Bekir Aksun, Erzincan İl Genel Meclis Başkanı Bekir Yıldız, KUDAKA Genel Sekreteri Prof. Dr. Osman Demirdöğen ile KUDAKA Yönetim Kurulu üyeleri yer aldı.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.