Eski boksör Başkan Pekmezci, Azerbaycanlı boksörlerle buluştu

“Koşabiliyorsan Koş” isimli proje çerçevesinde Bayburt'ta düzenlenecek olan boks turnuvasına katılmak üzere şehre gelen Azerbaycan Boks Takımı, Türkiye Boks Milli Takım Baş Antrenörü Seyfullah Dumlupınar ile birlikte Belediye Başkanı Hükmü Pekmezci ile bir araya geldi.

Eski bir boksör olan Bayburt Belediye Başkanı Hükmü Pekmezci gerçekleştirilen ziyaretten dolayı memnun olduğunu dile getirerek, genç boksörlere tavsiyelerde bulundu. Kardeş ülke Azerbaycan Boks Takımı'nı Bayburt'ta misafir etmekten dolayı mutluluk duyduklarını söyleyen Başkan Pekmezci, başarılı bir turnuva geçirmeleri temennisinde bulundu. 1993 yılında merhum Cumhurbaşkanı Haydar Aliyev zamanında Azerbaycan'a gittiğini söyleyerek Azerbaycan'dan gelen sporculara hoş geldiniz diyen Başkan Pekmezci, “Burası Bayburt, çok eski bir tarih, kültür ve medeniyet şehri. Bayburt'ta ki boksörlerimiz Boks Milli Takımımızın en iyi sporcularından. Bizim Azerbaycan ile olan dostluğumuz ve kardeşliğimiz çok farklıdır” İfadelerini kullandı.

Seyfullah Dumlupınar ile misafir boks takımının antrenör ve sporcuları ise Başkan Hükmü Pekmezci'ye misafirperverliği ve kendilerine gösterdiği ilgiden dolayı teşekkür ederek çalışmalarında başarılar diledi.

Ziyaretin sonunda, Azerbaycan'dan gelen boksörler, Belediye Başkanı Hükmü Pekmezci'ye Azerbaycan Bayrağı takdim ettiler.

Başkan Pekmezci ise hediyeyi karşılıksız bırakmayarak, ziyaret anısına misafirlerine Türk Bayrağı takdim ederek ay yıldızlı rozet ve plaket hediye etti.