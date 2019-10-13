Eski Genç Osman Parkına cami yapılacak

Bayburt Belediyesinden yapılan açıklamada, "Eski Genç Osman Parkının bulunduğu yaklaşık 3000 metrekarelik alan içerisinde 190 metrekarelik alanı kapsayacak şekilde içerisinde şadırvan, abdesthane ve tuvaletlerin bulunduğu bir cami yapılacak. Geriye kalan alanda ise peyzajıyla ve oturma alanlarıyla vatandaşlarımızın yararlanabileceği dinlenme ve gezi alanları oluşturulacak. Bu projemizi hayata geçirmeden önce hemşehrilerimize anket yaptırarak düşüncelerine ortak olduk. Buraya uygulayacağımız projemiz hemşehrilerimizden yüzde 83.3 oranında evet oyu alarak imalatına başlanılmıştır.

Projemiz tamamlandığında Eski Genç Osman Parkının bulunduğu Dört yol mevkinin ihtiyacı olan sosyal donatı alanları, küçük bir cami, abdesthaneleri ve tuvaletleri hemşehrilerimizin hizmetine sunulmuş olacaktır. Hayır sever bir iş adamı hemşehrimiz tarafından yapılacak olan camii ve park projemiz şehrimize hayırlı olsun." denildi.