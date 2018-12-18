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Eski İçişleri Bakanı Ülkü Güney ile Samsun Valisi Osman Kaymak Vali Ali Hamza Pehlivan'ı ziyaret etti

Çeşitli ziyaretlerde bulunmak üzere Bayburt’a gelen Eski İçişleri Bakanı ve Bayburt Milletvekili Ülkü Güney ile Samsun Valisi Osman Kaymak, Vali Ali Hamza Pehlivan’ı ziyaret etti.

Çeşitli ziyaretlerde bulunmak üzere Bayburt'a gelen Eski İçişleri Bakanı ve Bayburt Milletvekili Ülkü Güney ile Samsun Valisi Osman Kaymak, Vali Ali Hamza Pehlivan'ı ziyaret etti.


Bakan Güney ile Vali Kaymak, Bayburt Valiliği'ne gelişlerinde Vali Pehlivan tarafından karşılandı. Ziyaretleri anısına Valilik Şeref Defteri'ni imzalayan Bakan Güney ile Vali Kaymak, daha sonra Valilik makamına geçerek Vali Pehlivan ile bir süre sohbet ederek çeşitli konularda bilgi alışverişinde bulundu.


Bakan Güney ile Vali Kaymak memleketleri Bayburt'da bulunmaktan ötürü memnun olduklarını ifade ederek misafirperverliği dolayısıyla Vali Pehlivan'a teşekkür etti.


Vali Pehlivan ise Bakan Güney ile Vali Kaymak'a nazik ziyaretleri dolayısıyla teşekkürlerini iletti.


Ziyarette Bayburt Belediye Başkanı Mete Memiş de yer aldı.

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