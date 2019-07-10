Eurasia Stone şirket sahibi Selçuk Kaptan, Vali Pehlivan'ı ziyaret etti

Amerika Birleşik Devletleri (ABD)'de yılın en prestijli inşaat projesi olarak gösterilen Steinway Tower'ın iç dekorasyonu için Bayburt'ta üretilen Siyah ve Beyaz Onyx taşını New York'a taşıyan EURASİA Stone Başkanı Selçuk Kaptan, Doğal Taş Fabrikası Genel Müdürü Nurullah Şentürk ile birlikte Vali Ali Hamza Pehlivan'ı ziyaret etti.

Vali Pehlivan, makamında görüştüğü Kaptan ve Şentürk ile projenin içeriği başta olmak üzere ilgili çalışmalar hakkında değerlendirmelerde bulundu.

Bayburt'un kalkınması ve gelişmesine yönelik doğal taş sektörünün büyük bir potansiyel oluşturduğunu ifade eden Vali Pehlivan, Steinway Tower gibi prestijli projelerde Bayburt taşının tercih edilmesinin Bayburt'un doğal taşlarına olan ilgiyi artıracağını ve bunun da ilimiz ekonomisine olumlu yansımalarının olacağını söyledi. Vali Pehlivan, Bayburt'tan çıkarılarak Doğal Taş Fabrikası'nda işlenen Siyah ve Beyaz Onyx taşlarını projede tercih eden Kaptan'a bu vesileyle teşekkür ederek çalışmalarında başarılar diledi.

Selçuk Kaptan ise fikir ve önerileriyle Bayburt taşının tercih edilmesinde önemli pay sahibi olduğunu belirttiği Vali Pehlivan'a teşekkürlerini bildirdi.