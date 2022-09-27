Europa Nostra ödülü Kenan Yavuz Etnografya Müzesine verildi

Avrupa Birliği Kültür Mirası Europa Nostra büyük ödülü Prag'da düzenlenen törenle Kenan Yavuz Etnografya Müzesine verildi.

Koruma, araştırma, hizmet ve bilinç geliştirme olmak üzere dört ana kategori de verilen ödül; somut ve somut olmayan kültür mirasını korumayı, insanları katılımcı olmaya ve sahiplenmeye teşvik etmeye, uluslararası örnek uygulamaları görünür kılmayı ve duyurmayı amaçlıyor.

Prag Devlet Operasında düzenlenen törenle ödülü alan müze kurucusu Kenan Yavuz, “2021 yılında Avrupa Müze Forumu tarafından Kültür Mirası büyük ödülünü alarak, Avrupa'da Yılın Müzesi seçilen müzemizin, 2022 yılında da; Avrupa Birliği Kültür Mirası/Europa Nostra ödülüne layık görülmesi ülkemiz adına bizim için büyük bir gurur. Anadolu bozkırlarında, doğup büyüdüğüm toprağıma bir borç ödeme projesi olarak, köyümde inşa ettiğimiz müzemizin Avrupa'nın en değerli ödüllerini kazanması müzemizin misyonunu çok daha güçlü şekilde hem ülkemizde ve hem de Dünya'da duyurmasına büyük katkı verecek. Kültür Mirası alanında Dünya'nın en prestijli iki ödülüne birden sahip olan ilk ve tek müze olmanın heyecanı ile Anadolu'muzun kadim kültürünü, uluslararası platformlarda daha etkin ve daha güçlü olarak tanıtmaya devam edeceğiz. Bizi böylesine büyük bir ödüle layık gören Europa Nostra jüri üyeler ne, bize destek olan başta Kültür ve Turizm Bakanlığımız ve Avrupa Birliği Türkiye delegasyonu olmak üzere tüm kurumlara ve dostlara çok teşekkür ediyorum” dedi.

Europa Nostra tarafından yapılan açıklamada, “Kenan Yavuz Etnografya Müzesi ziyaretçilerine, yerel halk ile işbirliği içinde tasarlanan interaktif deneyimler sunuyor, Bayburt ve Anadolu'nun somut ve somut olmayan kültür mirasını koruyor, canlı tutuyor, yurttaş katılımı ve farkındalık oluşturma alanında etkin çalışmalar gerçekleştiriyor. Türkiye'den önemli bir kültürel miras başarısını ödüllendirmekten mutluluk duyuyoruz” denildi.

Prag Devlet Operasında düzenlenen törene Avrupa Komisyonu'nun yenilik, araştırma, kültür eğitim ve gençlik komisyonu başkanı Mariya Gabriel, Çek Cumhuriyeti Kültür Bakanı Martin Baxa, Europa Nostra Başkanı Hermann Parzinger ve tüm Avrupa Birliği üyesi ülkelerden seçkin bir davetli topluluğu katıldı.