Ev kiralayan öğrencilerin ilk tercihi spotçu ve ikinci el eşyacılar oluyor

Yaklaşık 16 bin üniversite öğrencisinin eğitim gördüğü Bayburt'ta ikinci el ve spot eşya satan esnaflar, dört gözle öğrencilerin gelmesini beklemeye başladı.

Bayburt Üniversitesinde derslerin başlamasıyla birlikte üniversite öğrencileri yavaş yavaş Bayburt'a gelmeye başladı. Ek yerleştirme sonucuyla kayıtları tamamlanan ve okulun ikinci haftasında Bayburt'un yolunu tutacak öğrencilerin ardından bu durum ikinci el eşya satıcılarını harekete geçirdi. İkinci el eşya ve spot satan esnaf, depolarını, dükkanlarını eşyayla doldurarak öğrencileri, tayinle Bayburt'a gelen memur kesimini beklemeye başladı. Yaz sezonunun bitmesiyle işlerin azaldığını ve durağan bir döneme girdiklerini belirten esnaf Abdullah Bozo, öğrenci ve memur sezonunun başladığını ancak beklenilen hareketliliğin henüz yaşanmadığına dikkat çekti. Öğrencilerin eve çıkamadıklarını, bu nedenle de eşya alamadıklarını savunan Bozo, "Yaz sezonunu bitirdik gibi, o sezon hareketliliği artık yavaşladı. Şu an öğrenci, memur atamaları sezonu diyebiliriz ama beklediğimiz hareketlilik yok. Bu da şundan kaynaklanıyor öğrenciler ev bulamıyor, ev bulamadıkları için eve çıkamıyorlar, eve çıkamadıkları için eşya alamıyorlar" şeklinde konuştu.

Sıfır eşyalarda fiyatların yüksek olduğunu belirten Bozo, ikinci el eşyaların fiyatlarında durumun böyle olmadığını, her bütçeye uygun eşyanın bulunduğunu dile getirerek, "Sıfır eşya çok pahalı ikinci el eşyada da biz öğrencilerin gelmesiyle, memurların atama döneminde iyice fiyatları aşağıya çekiyoruz. Normalin çok altına düşürüyoruz. Öğrencilerin eşyaları pahalı bulması bizim pahalılığımızdan değil aslında öğrencinin maddi imkanlarının olmayışından kaynaklanıyor. Onlara pahalıymışız gibi geliyor fakat öyle değil sonra bizim adımız pahalıya çıkıyor. Pahalı esnaf kötü esnaf, öğrenciyi düşünmeyen esnaf diye. Bu da bizim kanımıza dokunuyor öyle bir şey gerçekten söz konusu değil" dedi.

"Öğrencilerin ev bulması durumunda bizim de hareketliliğimiz başlayacak"

Bayburt'a öğrenci ve memurların kısmen de olsa gelmeye başladığının altını çizen Bozo, henüz ikinci el eşya piyasasında hareketliliğin başladığına vurgu yaparak, "Öğrencilerin ev bulma imkanları oluştuğu an bizim de hareketliliğimiz başlayacak. Şu an gerçekten bir memur, öğrenci gelişi var ama bir hareketlilik yok" şeklinde konuştu.

"Öğrencilerin toplu eşya alımlarında hediyelerimiz oluyor, elimizden geldiği kadarıyla yardımcı oluyoruz"

Öğrencilerin en çok temel eşyalara ilgi gösterdiğini yatak, baza, ranza, koltuk gibi eşyalar aldıklarını lükse giremediklerini dile getiren Bozo, yine öğrencilerin eşya almaları durumunda küçük eşyaları hediye ettiğini vurgulayarak, "Toplu eşyalarda öğrenciye halısını, perdesini, veriyoruz. Normalde ben ikinci el tabak çanak satmıyorum ama sırf öğrenci toplu eşya alımı yaptığında biz de yardımcı olup, işini görsün istiyoruz, hediye ediyoruz. Elimizden geldiği kadarıyla yardımcı olmaya çalışıyoruz" ifadelerini kullandı.

"Maddi durumu iyi olmayan kendini belli ediyor, onlara da yardımcı oluyoruz"

Maddi durumu iyi olmayanlara, öğrencilere ellerinden gelen yardımı yaparak, kolaylık sağladıklarını ifade eden Bozo, "Maddi durumu iyi olmayan vatandaş kendini belli ediyor, biz de elimizden geleni yapıyoruz. Temel ihtiyaç alımlarında da bayağı bir fiyat düşüklüğü sağlayarak yardımcı olabiliyoruz. Toplu eşya alımlarında biz de yanında halısını, perdesini, ütü masasını vererek, küçük eşyaları hediye ediyoruz" diye konuştu.