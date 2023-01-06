Fedakar öğretmenler köy köy gezerek minik öğrencilere umut oluyor

Milli Eğitim Bakanlığının her çocuğun en az bir yıl okul öncesi eğitim alarak ilkokula başlaması gerektiği düşüncesiyle hayata geçirmiş olduğu 'Gezici Öğretmen Sınıfı' ile 'Taşıma Merkezi Ana Sınıfı' uygulamalarıyla eğitimde fırsat eşitliğini sağlayarak, okul öncesi eğitime kolaylıkla ulaşmanın önünü açıyor. Fiziki veya coğrafi şartları uygun olmayan köy ve mezralarda yaşayan çocuklar için kar, kış demeden okullara eğitim ulaştıran fedakar öğretmenler köy köy gezerek ana okul dönemindeki minikleri eğitiyor.

Okul öncesi eğitimin amaçları arasında yer alan 'Çocukları İlkokula Hazırlamak' hedefleri doğrultusunda hareket eden genç öğretmenler, Bayburt'un Demirözü ilçesine bağlı Çimentepe, Petekli, Yazıbaşı, Yukarıdikmetaş köylerine giderek çocukların okul öncesi eğitimden faydalanmalarını sağlıyorlar. Eğitime ulaşımda adeta köprü vazifesi gören genç köy öğretmenleri her bir çocuğa ulaşmanın mutluluğu içerisinde olduklarını ifade ederek, haftanın 5 günü farklı köylere giderek minik öğrencilerle bir araya geldiklerini söylediler.

En az bir yıl okul öncesi eğitim alıp ilkokula başlayan çocukların okuma-yazma, temel matematik ve yaşam becerileri ile ilgili öğrenmelerde çok zorlanmadıklarını belirten köy öğretmenleri, okul öncesi eğitimin önemine vurgu yaptılar.

Çimentepe Köyüne giderek öğrencilerle bir araya gelen Bayburt İl Milli Eğitim Müdürü Rahmi Güney, öğretmenlere çocuklara göstermiş oldukları ilgiden dolayı teşekkür ederek, çalışmalarında başarılar diledi.

"Eğitimde feda edilecek tek bir fert dahi yoktur" diyerek konuşan Güney, eğitimde fırsat eşitliğinin sağlanabilmesi için okul öncesinde okullaşma oranını en üst seviyeye çıkaracaklarını bildirdi.

Okula ulaşımda zorluk çeken 16 öğrencinin uygulamadan faydalandığını söyleyen Güney, "Bakanlığımızın politikaları arasında yer alan okul öncesi eğitimi bizler de çok önemsiyoruz. Okul öncesi eğitime erişme hedefine hızla ilerliyoruz. Bu manada taşımalı öğretmen sistemini planlamasını yaparak, hayata geçirdik. Demirözü ilçesinde 3 köyümüz ve 2 mezramızda fiziki yetersizliklerden dolayı okul açılamayan bölgelerimizde 'Gezici Öğretmen' programını uygulamaya başladık. İlçemizde 16 öğrencimiz uygulanmaya başlayan programdan faydalanıyor. Öğretmenlerimizin her türlü imkanlarını karşılıyoruz. Hepimizin bildiği gibi eğitimde feda edilecek tek bir fert yoktur sözünden yola çıkarak öğrencilerimizin bu hizmetten faydalanmalarını hedeflemiş olduk. Her sabah okullarımızı öğretmenlerimiz ve yardımcı ablalarla açıyoruz ve çocuklarımıza faydalı olmaya çalışıyoruz. Şunu unutmamak gerekir bir elmanın içinden kaç tane çekirdek çıkacağını bilebiliriz açar sayarız, ancak o çekirdeklerden ne kadar elma çıkar bilemeyiz" ifadelerini kullandı.

Çiçeği burnunda Sinem öğretmen öğrencileri ilk kez okulla tanıştırmanın mutluluğunu yaşıyor

Üniversiteden yeni mezun olan ve hayalini kurduğu öğretmenlik mesleğine ücretli öğretmenlikle adım atan Sinem öğretmen 'Gezici Öğretmen' olduğunu söyleyerek, hiç okulla tanışmamış öğrencileri ilk kez okulla tanıştırmanın mutluluğu içerisinde olduğunu bildirdi. Çimentepe Köyünün yanı sıra Petekli Köyüne de haftada 3 gün giderek miniklerle bir araya gelen Acar'ın mutluluğu ise gözlerinden okundu. Çocukların hayatına dokunabilmenin sevincini yaşayan Acar, "Gökçedere Anaokulunda görev yapıyorum, ücretli öğretmenlik yapıyorum aynı zamanda gezici öğretmenim. Gezici öğretmen olmak normal bir anaokulunda çalışmaktan çok daha farklı. Burada çocuklarımızın çok fazla malzemesi var, aileler çok ilgililer ama hiç okul görmemiş öğrencilerimiz de var. Petekli köyüne de gidiyorum, 2 gün buraya Çimentepe'ye geliyorum 3 gün oraya gidiyorum değişiyor tabii bu durum. Petekli köyündeki çocuklar hiç kalem kullanmamışlar, kalem tutmayı dahi bilmiyorlar. Boyama nedir bilmiyorlar, çocukları ilk kez kalemle, boyamayla ben tanıştırdım bu beni çok mutlu ediyor. Onların her şeyinde ilk olmak beni bir hayli mutlu ediyor" ifadelerini kullandı.