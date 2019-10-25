Futbolculardan Başkan Pekmezci'ye ziyaret

Bayburtspor'un altyapı oyuncuları ve Koordinatörü Şükrü Kayalı, Belediye Başkanı Hükmü Pekmezci'yi ziyaret etti.

Bayburt İl Özel idarespor'un alt yapı oyuncuları ve Koordinatörü Şükrü Kayalı Başkan Pekmezci'yi makamında ziyaret etti. Koordinatör Şükrü Kayalı, Başkan Pekmezci'ye çalışmalar hakkında bilgiler vererek desteklerinden dolayı teşekkür etti.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti ifade eden Başkan Pekmezci ise, sporculara kariyerlerinde başarılar diledi.

Ziyaret günün anısına çekilen fotoğraf ile sona erdi.