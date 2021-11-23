İhlas Haber Ajansı

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Garajda çıkan yangın büyümeden kontrol altına alındı

Bayburt’ta gece saatlerinde bir apartmanın bitişiğindeki garajda çıkan yangın korkuya neden oldu.

Bayburt'ta gece saatlerinde bir apartmanın bitişiğindeki garajda çıkan yangın korkuya neden oldu. Yangın itfaiyenin müdahalesiyle büyümeden kontrol altına alındı.


Alınan bilgiye göre, Kaleardı Mahallesi Afet Konutları Sitesinde bulunan apartmanın bitişiğindeki garajda yangın çıktı. Dumanların yükseldiğini fark eden vatandaşlar durumu itfaiyeye bildirdi.


Kısa sürede olay mahalline gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale etti. Soğutma çalışması yaptı.


Yangında 3 kişinin dumandan etkilendiği kaydedildi.

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