İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Garnizon Komutanı Diker'den Başkan Pekmezci'ye ziyaret

Bayburt Garnizon Komutanı Hava Savunma Albay Yusuf Diker Belediye Başkanı Hükmü Pekmezci’ye iade-i ziyarette bulundu.

Bayburt Garnizon Komutanı Hava Savunma Albay Yusuf Diker Belediye Başkanı Hükmü Pekmezci'ye iade-i ziyarette bulundu.


Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Başkan Pekmezci Albay Diker'e görevinde başarılar dileyerek, birlikte Bayburt için güzel çalışmalar yapacaklarını ifade etti.


Başkan Pekmezci'ye misafirperverliğinden dolayı teşekkür eden Garnizon Komutanı Hava Savunma Albay Yusuf Diker ise çalışmalarında başarılar diledi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.