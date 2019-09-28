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Garnizon Komutanı Diker'den Kaymakam Coşkun'a iade-i ziyaret

Bayburt Garnizon Komutanı Hava Savunma Albay Yusuf Diker, Kaymakam Ömer Coşkun’a iade-i ziyarette bulundu.

Bayburt Garnizon Komutanı Hava Savunma Albay Yusuf Diker, Kaymakam Ömer Coşkun'a iade-i ziyarette bulundu.


Bayburt Garnizon Komutanı Hava Savunma Albay Yusuf Diker, daha önceden kedisine ziyarette bulunan Demirözü Kaymakamı Ömer Coşkun'a iade-i ziyarette bulundu. Gerçekleşen ziyarette Kaymakam Coşkun, Hava Savunma Albay Yusuf Diker'i kaymakamlık önünde karşıladı. Daha sonra makama geçen ikili, burada bir süre sohbet ettiler. Ziyaretten dolayı memnuniyetini dile getiren Kaymakam Coşkun Garnizon Komutanı Diker'e görevinde başarılar diledi.


Garnizon Komutanı Hava Savunma Albay Yusuf Diker, kaymakamlık ziyaretinin ardından Kaymakam Ömer Coşkun ile birlikte Belediye Başkanı Arslan Gürer'i makamında ziyaret ettiler.

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