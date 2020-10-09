İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Garnizon Komutanı Hava Savunma Albay Yusuf Diker'den Rektör Coşkun'a veda ziyareti

Bayburt’taki görev süresi dolan Garnizon Komutanı Hava Savunma Albay Yusuf Diker, veda ziyaretleri kapsamında Bayburt Üniversitesi Rektörü Prof.

Bayburt'taki görev süresi dolan Garnizon Komutanı Hava Savunma Albay Yusuf Diker, veda ziyaretleri kapsamında Bayburt Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Selçuk Coşkun'u ziyaret etti.


Dede Korkut Külliyesi Rektörlük Makamında gerçekleşen ziyarette, Bayburt Üniversitesi'nin şehir için önemli görevler üstlendiğini belirten Garnizon Komutanı Diker, görev süresi boyunca sürdürdükleri yakın iş birliği için Rektör Coşkun'a teşekkür etti.


Rektör Coşkun da samimiyete dayalı güven ilişkisi sayesinde işbirliği içerisinde çalıştıklarını belirterek, memnuniyetini ilettiği Garnizon Komutanı Diker'e yeni görev yerinde başarılar diledi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.