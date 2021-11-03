Gazeller toplanıyor

Bayburt'un Demirözü ilçesinde kara kışın yüzünü göstermesine az bir süre kala ağaç dallarından yerlere dökülmeye başlayan gazeller vatandaşlar tarafından yakacak olarak kullanılmak üzere toplanıyor.

Köylerde yaşayan vatandaşlar ağaç diplerine savrulan gazel adı verilen sararmış yaprakları çuvallara doldurarak topluyor. Kış mevsiminin yaklaştığı bu günlerde ağaç diplerine dökülen gazelleri toplamak için gün boyu mesai yapan aileler, çuvallara doldurduktan sonra evlerine götürüyor. Ağaç diplerine dökülen gazelleri ailesiyle birlikte topladığını belirten Ahmet Efe Şahin, tandır ekmeği pişirmek için yakacak olarak kullandıkları yaprakların soba tutuşturmak için de değerlendirilebildiğini söyledi.

Şahin, yörede kışa az bir süre kala gazel toplamak isteyen ailelerin tatlı bir telaş yaşadığını, yaptıkları mesainin aynı zamanda çevre temizliğine de katkısı olduğunu sözlerine ekledi.