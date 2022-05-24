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Gazeteci Nişancı, vefatının 3. yılında mezarı başında anıldı

2019 yılında dünyanın en tehlikeli yolu olarak gösterilen Derebaşı Virajlarında çekim yaparken uçuruma düşerek görevi başında hayatını kaybeden Anadolu Ajansı Bayburt Muhabiri Abdulkadir Nişancı vefatının üçüncü yıl dönümünde Söğütlü Köyü’nde bulunan kabri başında dualarla anıldı.

2019 yılında dünyanın en tehlikeli yolu olarak gösterilen Derebaşı Virajlarında çekim yaparken uçuruma düşerek görevi başında hayatını kaybeden Anadolu Ajansı Bayburt Muhabiri Abdulkadir Nişancı vefatının üçüncü yıl dönümünde Söğütlü Köyü'nde bulunan kabri başında dualarla anıldı.


Nişancı için düzenlenen törene Bayburt Belediye Başkanı Hükmü Pekmezci, İl Genel Meclisi Başkanı Bülent Yardımcı, Bayburt Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Murat Okutmuş, Anadolu Ajansı Trabzon Bölge Müdürü Zafer Sel, önceki dönem Bayburt Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Yaşar Yıldız ve Nişancı ailesi katıldı.


İl Müftülüğü görevlilerinin Kur'an-ı Kerim okumasının ardından Nişancı için dua edildi.

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