Gazeteci-yazar Osman Okutmuş'un "Bayburtlu Celâlî" adlı eseri okuyucuyla buluştu

Bayburt Gazeteciler Cemiyeti'nin kurucusu Osman Okutmuş'un eserleri kitaplaşıyor. Okutmuş'un uzun yıllar uğraş vererek hazırladığı "Bayburtlu Celâlî-Celâlî Baba'nın Bayburt'taki Mahalli Anlatımı" adlı eser okuyucuyla buluştu.

Akıl Fikir Yayınları'ndan çıkan Okutmuş'un eseri, 19. yüzyıl saz şairlerinin önemli isimlerinden biri olan Bayburtlu Celâlî'nin hayatını şiirleri çerçevesinde konu ediyor.

Kitaba bir önsöz yazısı yazan Fırat Kızıltuğ, eserin Celâlî ile ilgili yazılmış en geniş bilgilere sahip olduğunu belirtti. Kitaptaki "Kainat Baba" motifine vurgu yapan Kızıltuğ, bu motifi bugüne kadar hiçbir kaynakta görmediğini bildirerek, "Celâlî'nin ilham kaynağı olan bu motif, inançlarının evren boyutunda olduğu manasına gelir. Allah'a kainat boyutuyla yaklaşmak belki de zamanının sınırlı düşüncelerine uymadığı için şairimiz, sıkıntılar çekmiştir" ifadelerine yer veriyor.

Bayburt Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Murat Okutmuş, dedesi Osman Okutmuş'un eserlerini baskıya hazırladıklarını ve bu anlamda ilk kitabın Bayburtlu Celâlî olarak okuyucuyla buluştuğunu söyledi.

Dönemin gazetecilerinin bulundukları bölgelerde halk bilimcilerinin sınırlarını da aşan çalışmalara imza attıklarını ifade ederek, Osman Okutmuş'un da bu isimler arasında önemli bir yeri olduğunu ve çok özel çalışmalarının bulunduğunu belirtti.

Bayburtlu Celâlî'nin eşinin ardından yazdığı ‘ağıt' çerçevesinde edebiyat tarihi kitaplarına konu olduğunu belirten Murat Okutmuş, eserin büyük ozanı ‘ağıt'ın dışına çıkararak, çok yönlü bir şekilde ele aldığını belirtti.

Osman Okutmuş'un hikâyemsi bir anlatımla şekillendirdiği roman tadındaki eserinin Celâlî'nin tanınırlığına ve gelecek nesillere aktarılmasına önemli katkı sunacağını söyleyen Okutmuş, Bayburtlu Celâlî eserinin halk edebiyatı alanında çalışma yapacak kişiler için de önemli bir kaynak kitap olduğunu dile getirdi.

Öte yandan Osman Okutmuş'un "Bayburtlu Celâlî - Celâlî Baba'nın Bayburt'taki Mahalli Anlatımı" adlı eseri Akıl Fikir Yayınları'nın yanı sıra online kitap satışı yapan adreslerden önümüzdeki günlerde temin edilebilecek.