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Gazi Mustafa Kemal Atatürk Bayburt'ta anıldı

Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün ebediyete intikalinin 82.

Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün ebediyete intikalinin 82. yıldönümünü dolayısıyla, Bayburt'ta Atatürk Anıtı önünde çelenk sunma töreni düzenlendi.


Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk vefatının yıldönümünde tüm yurtta olduğu Bayburt'ta da düzenlenen törenle anıldı. Saray Bahçesi'nde bulunan Atatürk Anıtı'nda düzenlenen tören valilik, belediye ve garnizon komutanlığı çelenklerinin sunumuyla başladı. Çelenklerin sunulmasının ardından saygı duruşunda bulunularak İstiklal Marşı okundu. Tören günün anlam ve önemini belirten konuşmanın ardından Atatürk konulu şiirin okunmasıyla sona erdi.


Törene Bayburt Valisi Cüneyt Epcim, Belediye Başkanı Hükmü Pekmezci, Garnizon Komutanı Hava Savunma Albay Hasan Fehmi Tunoğlu, kurum amirleri ve öğrenciler katıldı.

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