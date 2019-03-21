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‘Geçmişten günümüze Demirözü' paneli

Demirözü Meslek Yüksekokulu, ilçenin tarihine ışık tutan bir panel düzenledi.


Meslek Yüksekokulu'nun Konferans Salonu'nda gerçekleşen panelde, Prof. Dr. Süleyman Çiğdem moderatör; Prof. Dr. Haldun Özkan, Prof. Dr. Vecihi Aksakal ve Dr. Öğr. Üyesi Gazi Özdemir panelist olarak yer aldı. Panelistler, ilçenin tarihini çağlar öncesinden başlayarak ele aldı. İlçenin Anadolu'daki ilk Türk yerleşiminden, Osmanlı'ya ve Cumhuriyete kadar geçen süreçteki bölgesel öneminin konuşulduğu panelde, Bayburt'un İl olmasıyla birlikte ilçe statüsüne geçiş dönemine de vurgu yapıldı. İlçenin bugünkü şartları ve potansiyeline de yer verilerek mevcut kalkınma projelerinden bahsedildi.


Bir Sonbahar Hikayesi isimli fotoğraf sergisinin de yer aldığı panele Demirözü Kaymakamı Ömer Coşkun'un yanı sıra kurum temsilcileri, akademisyenler, öğrenciler ve bölge halkı katıldı.

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