Geleneksel bayramlaşma merasimi Tuzcuzade Mahalle Odasında gerçekleştirildi

Bayburt Valiliği tarafından organize edilen geleneksel bayramlaşma töreni Tuzcuzade Mahalle Odası'nda gerçekleştirildi.

Bayburt'ta her bayram farklı bir mahalle odasında gerçekleştirilen ve il protokolü ile vatandaşları bir araya getirmesiyle dikkat çeken bayramlaşma geleneği geçmiş yıllarda olduğu gibi bu yıl da devam etti. Vali Ali Hamza Pehlivan başta olmak üzere Bayburt Milletvekili Fetani Battal, İstanbul Milletvekili Mustafa Yeneroğlu, Garnizon Komutanı Tank Albay Davut Balibaşa, Belediye Başkanı Hükmü Pekmezci, Bayburt Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Selçuk Coşkun, İl Jandarma Komutanı Jandarma Albay Halil Murat Bilgiç, İl Emniyet Müdür Vekili Murat Güney, kamu kuruluşu, sivil toplum kuruluşu ve siyasi parti temsilcilerinin yanı sıra çok sayıda vatandaşın katılımıyla canlı tutulan gelenek sayesinde bayram sevinci bir kez daha paylaşıldı.

Vali Pehlivan törende bayramlaşmak üzere mahalle odasına toplanan vatandaşlarla tokalaşarak bayramlarını tebrik etti. Feyzi, bereketi, rahmeti ve mağfireti bol bir Ramazan'ı geride bıraktıklarını kaydeden Vali Pehlivan, “Hep birlikte bayrama erişmenin şükrünü, huzurunu ve sevincini yaşıyoruz. Bizler bu duyguları yaşarken hem ilimizde hem de ülkemizde içine ateş düşen, yüreği yanan ailelerimiz ve vatandaşlarımız var. Başta bu topraklar için canını feda eden, göğsünü siper eden Aziz Şehitlerimizi rahmetle anıyorum. Mekânlarının cennet olmasını diliyorum. Gazilerimize acil şifalar, sağlık ve afiyetler diliyorum. Şehit ailelerimize sabırlar diliyorum.” dedi.

Vali Pehlivan, Ramazan ayı içerisinde hayatını kaybedenleri, elim bir kaza sonucu vefat eden Anadolu Ajansı Muhabiri Abdulkadir Nişancı ile eski Belediye Başkanı Mete Memiş'in abisi Naci Memiş'i anarak, “Ramazan ayı ve öncesinde taziyeleri olan Bayburtlu ailelerimiz oldu. Hepsine sabır ve başsağlığı diliyorum. Eski Belediye Başkanımız Mete Memiş'in abisi Naci Memiş Ramazan ayı içerisinde vefat etti. Başkanımıza başsağlığı diliyorum. Yine AA Muhabiri Abdulkadir Nişancı kardeşimiz elim bir kaza neticesinde hayatını kaybetti. Kardeşimizin ailesine de bu vesileyle bir kez daha başsağlığı diliyorum. Arama kurtarma çalışmaları esnasında iki şehidimiz olmuştu. Aziz Şehitlerimize Allah'tan rahmet, ailelerine sabırlar diliyorum.” diye konuştu.

Hayatın sevinç ve hüzünlerle bir bütün olduğunu kaydederek sözlerine devam eden Vali Pehlivan şunları söyledi: “Ramazan ayı Yüce Allah tarafından bizlere bahşedilmiş bir ödül adeta. Ramazan ayı, 11 ay hayat gailesi içerisinde koşturup dururken, ‘Ne yaptık' ya da ‘Ne yapamadık' diye durup düşünmeye, tefekkür etmeye ve muhasebe yapmaya vesile olan müstesna bir zaman dilimi. İnşallah bu zaman dilimini en iyi şekilde değerlendirmişizdir. Hep birlikte bunun için çalıştık. Bayburt vilayetimizde Ramazanlar gerçekten huzur ve esenlik içerisinde yaşanıyor. Bu da hepimizi memnun ediyor. Şükür ki; Ramazan ayını eda etmeye çalıştık ve bayrama eriştik.”

Vali Pehlivan, bayramların derin anlam ve mesajlar barındırdığına dikkat çekerek, “Bir yetimin başını okşayabiliyor, çocukların yüzlerini güldürebiliyor, aile büyüklerimizi, yaşlılarımız ziyaret edip hayır dualarını alabiliyor, vefat etmişlerimize bir dua gönderebiliyorsak bayramlarımız işte o zaman bayram gibi olur. Yine küskünlükleri, kırgınlıkları şeklen değil gerçek manada bir kenara bırakabiliyorsak bayramlarımız elbette bayram gibi olacaktır. Bu ve benzeri birçok hasleti barındıran bu bayramın; burada olan olmayan bütün Bayburtlu hemşerilerimiz, ülkemizdeki vatandaşlarımız ve İslam coğrafyasındaki kardeşlerimiz için bu duyguların pekişmesine ve gerçek manada yaşatılmasına vesile olmasını temenni ediyorum. Çok şükür; paylaşma, dayanışma ve yardımlaşma anlayışımız devam ediyor. İnsanlarımız bu değerleri sözde değil fiili olarak da yaşatıyorlar. İnşallah yeni gelen nesiller de milli ve manevi bu değerleri özümseyecek, yaşayacak, yaşatacak ve kendisinden sonra gelen nesillere aktaracaktır. O zaman bizlere bahşedilen bu değerlerin hakkını vermiş, hakkıyla yaşamış ve yaşatmış oluruz.” ifadelerini kullandı.

Vali Pehlivan törene katılan vatandaşlara teşekkür ederek Ramazan Bayramı'nın hayır, iyilik ve güzelliklere vesile olması ile omuz omuza nice bayramlara ulaşmanın nasip olmasını temenni etti.

Törende Milletvekilleri Fetani Battal ile Mustafa Yeneroğlu, Belediye Başkanı Hükmü Pekmezci ve siyasi parti il başkanları da birer konuşma yaparak vatandaşların bayramlarını tebrik etti.