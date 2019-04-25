Geleneksel Kitap Sanatları Sergisi ve Paneli düzenlendi

Bayburt Üniversitesi'nin düzenlediği Geleneksel Dede Korkut Bilim, Kültür, Sanat ve Spor Haftası kapsamında, ‘Geleneksel Türk Kitap Sanatlarından Tezhip, Minyatür ve Ebru eserleri içeren bir karma sergi ve alanında seçkin akademisyenlerin katılımıyla bir panel gerçekleşti.

Eğitim Fakültesi Fuaye Alanı'nda Rektör Prof. Dr. Selçuk Coşkun ve Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Süleyman Çiğdem tarafından açılışı yapılan karma sergide; Dr. Öğr. Üyesi Hüseyin Elitok, Arş. Gör. Tuncay Güngör, Öğr. Gör. Kadir Tuzcu, Öğr. Gör. Elif Kırkkeseli, Öğr. Gör. Burcu Toğrul, Gönül Urvasızoğlu, Alperen Çiğdem, Ahmet Gürler, İsmail Ak, Zuhal Polat, Sema Akkeçe, Seda Külekçi, Abdullah Karaoğlu, Yıldız Genç, Nurettin Hınıslıoğlu ve Elif Dursun'un eserleri yer aldı.

Sergi açılışının ardından başlayan ve moderatörlüğünü Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Süleyman Çiğdem'in yaptığı panele Prof. Dr. Abdülkadir Yılmaz, Dr. Öğr. Üyesi Hüseyin Elitok ve Öğr. Gör. Kadir Tuzcu konuşmacı olarak katıldı. Yılmaz, Hat sanatının tarihini, Arap Alfabesinin biçimlenişini, enstrümanları, öncü sanatçıları ve dönemlerden eserleri anlatırken Elitok ise Tezhip sanatının detaylarını, farklı dönemlerdeki uygulamalarını, yapım aşamalarını ve kültürel önemini örneklerle açıkladı. Ebru sanatı hakkında bilgi veren Tuzcu ise, tarihsel özetleme yaparak İslam tefekküründeki yerini betimledi.

Panel sonunda panelistlere katılım plaketleri, sergiye katkı sunan sanatçılara ise katılım belgeleri takdim edildi.

Geleneksel Türk Kitap Sanatları etkinliği, Öğr. Gör. Kadir Tuzcu tarafından sergilenen ‘Ebru Sanatının Yapılışı' gösterisi ile sona erdi.