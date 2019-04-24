Geleneksel Sanatlar Karma Sergisi düzenlendi

Bayburt Üniversitesi'nin Geleneksel Dede Korkut Bilim, Kültür, Sanat ve Spor Haftası kapsamında açılışı yapılan karma sergide, tezhip, hat ve flografi sanatından eserler beğeniye sunuldu.

Suna Onur'un ‘Flografi Sanatı Eserleri', Rabia Arslan ve Elanur Çoban'ın ise ‘Tezhip ve Hat Sanatları Eserleri' ile yer aldığı serginin açılışı Belediye Başkanı Hükmü Pekmezci, Rektör Prof. Dr. Selçuk Coşkun, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Hanefi Bayraktar, İlahiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Nasrullah Hacımüftüoğlu ve çocuklar tarafından yapıldı. Mühendislik Fakültesi Fuaye Alanı'ndaki sergide, tasavvuf dünyasını yansıtan eserler büyük ilgi çekti. Rabia Arslan'ın çocuklarla birlikte yaptığı eserler protokol temsilcileri ve konuklardan büyük beğeni topladı. Rektör Coşkun, 23 Nisan'da açılan sergide çocukların da katkı sunduğunu görmekten büyük memnuniyet duyduğunu söyledi ve eser sahipleriyle hatıra fotoğrafı çekildi.

Sergi sonunda Sema Onur, Rabia Arslan, Elanur Çoban ve Sergiye öğretici olarak katkı sunan Sanatçı Hanefi Sansu'ya katılım belgeleri takdim edildi.