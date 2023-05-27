Genç hatipler hutbe okuma yarışması Bayburt'ta gerçekleşti

Bayburt'ta gerçekleşen Genç Hatipler Hutbe Okuma Yarışması 3'üncü Bölge Finali, imam hatip lisesi öğrencilerinin katılımıyla tamamlanırken dereceye giren öğrenciler için kapsamlı bir ödül töreni düzenlendi.

Bayburt İmam Hatip Lisesi koordinesinde Hacı Kıyasi Şentürk Camisinde yapılan yarışmalara katılım sağlayan öğrenciler hutbede hünerlerini sergiledi. İl komisyonu tarafından yapılan değerlendirme sonucuna göre dereceye giren öğrenciler belirlendi.

Genç Hatipler Hutbe Okuma Yarışması 3'üncü Bölge Finali sonuçlarına göre,

1'inci, Erzurum Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencisi Muhammet Enes Cuya,

2'inci, Erzincan Anadolu Lisesi öğrencisi Muhammet Eren Yavuz,

3'üncü Bingöl Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencisi Enes Buttanrı oldu.

Bayburt Öğretmenevinde gerçekleşen ödül töreninde dereceye giren ve yarışmalara katılım sağlayan tüm öğrencilere, okul yöneticilerine ve öğretmenlere çeşitli hediyeler takdim edildi.

Bayburt Milletvekili Prof. Dr. Orhan Ateş, Din Öğretimi Genel Müdürlüğü Daire Başkanlarından Zekeriya Taşan, İl Milli Eğitim Müdürü Rahmi Güney, İl Müftüsü Abdurrahman Şahin, protokolün diğer temsilcileri, öğretmenler ve öğrencilerin katıldığı programlar öğlen yemeği ile sona erdi.