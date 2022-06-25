Gez göledi tarım arazilerine can suyu oluyor

Bayburt'a 14 kilometre uzaklıkta bulunan Gez köyündeki sulama göledi tarım arazilerinin sulanmasında kullanılıyor. Meyve ağaçlarıyla bilinen köyde, vişne bahçeleri başta olmak üzere, birçok sebze ve meyvelerin sulanmasında göletten faydalanıyor.

Bununla birlikte Bayburt'a özgü, aromatik bitki sınıfındaki Tarhun da gölet suyuyla sulanarak, köyde yetiştiriciliği yapılıyor. Göledin suyuyla birçok tarımsal faaliyet gerçekleştirdiklerini kaydeden köy muhtarı Fatih Demirer, 8 yıl önce yapılan gölet hakkında bilgiler verdi.

Yaklaşık 8 yıldır salma sulama yöntemiyle tarım arazilerini suladıklarını ifade eden Demirer, geçen yıl kuraklık nedeniyle zorluk yaşadıklarını belirterek, "Geçen yıl kuraklık nedeniyle göledimizin su seviyesi ilk 1 haftada düştü. Buna karşı önlem almak için köyümüzde yaptığımız toplantılarda göledin amacına uygun kullanılabilmesi için bir adım attık. Köyümüzde damla sulama ve tabancayla sulama sisteminin kararını aldık ve salama sulamayı yasakladık. Bu yıl sulama sezonu 1 Haziran'da başladı, biz göledimizi tamamen damla sulama ve tabancayla sulama sistemine göre ayarladık bunun da takipçisi oluyoruz. Damla sulama ve tabanca sistemiyle yaklaşık 500-600 dönümlük arazimizi suladık, göledimizde hiçbir su kaybı olmadı" diye konuştu.

"Tabanca ve damla sulama sistemine geçilirse birçok tarımsal faaliyet yerine getirilir"

Köylerde kullanılan salma sulama sisteminden vazgeçilerek tabanca ve damla sulama sistemine geçilmesi çağrısından bulunan Demirer, "Köylerde, merkezde yapılan sulamalarda da tabanca-damla sulama sistemine geçilirse, suların hiçbir şekilde kaybolmayacağını buradan gollerimizden görebilirler. Kendilerine de bu sulama sistemini uygulayabilmeleri için buradan çağrıda bulunuyorum. Göledimiz köyümüze, arazilerimize, meyve bahçelerimize, seralarımıza can suyu oldu. Buradan bütün köylülere, komşularıma ve bu sisteme geçmek isteyen arkadaşlara bir an önce bu sisteme geçmelerini tavsiye ediyorum" dedi.