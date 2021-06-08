Gökçedere Beldesinde yaptırılacak 12 derslikli ilkokul için protokol imzalandı

Hayırsever Makbule Küçükçalık tarafından Gökçedere Beldesi'nde yaptırılacak 12 derslikli ilkokul için protokol imzalandı.

Vali Cüneyt Epcim, imza töreninde Bayburt'ta yapımına devam edilen birçok eğitim yatırımı olmasına rağmen Gökçedere Beldesi'nde bir ilkokula ihtiyaç duyulduğunu söyledi. Buna yönelik İmzalanacak protokolle Küçükçalık tarafından Gökçedere Beldesi'ndeki ilkokul ihtiyacının giderileceğini belirten Vali Epcim, “Bu güzel haberi tüm Bayburtlularla paylaşmak istiyorum. Hayırsever insanımız Makbule Küçükçalık, Valiliğimizin girişimleri, Makbule Küçükçalık teyzemizin temsilcisi Fatih Ertem Bey'in destekleriyle Gökçedere Beldemizde 12 derslikli ilkokul yapılacak.” dedi.

Vali Epcim, yapılacak ilkokulun Gökçedere sakinlerinin önemli isteklerinden biri olduğunu hatırlatarak, “Uzun zamandır ihtiyacımız olan bu okulu hayırsever Makbule Küçükçalık teyzemizin yardımları ve destekleriyle gerçekleştirmiş olacağız. Bu müjdeli ve güzel haberi tüm Bayburtlularla paylaşmak istiyorum. Ayrıca bu konuda bizlere ve Fatih Bey'e yardımcı olmak üzere Burhanettin Sarı Bey'de müteahhitlik hizmetlerini yüklenmesinin yanı sıra başka destekler de sağlayacak. Burhanettin Sarı Bey'e de çok teşekkür ediyoruz.” şeklinde konuştu.

Vali Epcim, hayırsever Küçükçalık'a tüm Bayburtluların selam ve teşekkürlerini ilettiğini bildirdi.

Tören Vali Epcim ile Küçükçalık'ın temsilcisi Fatih Ertem arasında 12 derslikli ilkokul yapımını öngören protokolü imzalamasıyla sona erdi.

Valilik Toplantı Salonu'nda gerçekleştirilen imza törenine hayırsever Makbule Küçükçalık'ın temsilcisi Fatih Ertem, yüklenici Burhanettin Sarı ile İl Milli Eğitim Müdürü Cengiz Karakaşoğlu katıldı.

Küçükçalık Şirketler Grubu'nun kurucusu merhum Nuh Mehmet Küçükçalık'ın eşi olan Makbule Küçükçalık, Türkiye'nin çeşitli bölgelerinde eğitim alt yapısı ihtiyacının karşılanmasına yönelik gerçekleştirdiği yardım çalışmalarıyla biliniyor.