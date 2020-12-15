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Göletler buz tuttu

Kar yağışının ardından soğuk havanın etkili olduğu Doğu Karadeniz Bölgesi illerinden Bayburt’ta bazı göletlerin yüzeyi buz tuttu.

Kar yağışının ardından soğuk havanın etkili olduğu Doğu Karadeniz Bölgesi illerinden Bayburt'ta bazı göletlerin yüzeyi buz tuttu.


Hafta sonu yüksek kesimlerde aralıklı görülen kar yağışı Bayburt'ta yerini soğuk havaya bıraktı. Geceleri hava sıcaklığı sıfırın altına düşerken bazı göletlerin yüzeyi kısmen buzla kaplandı. Bayburt - Köse kara yolu üzerinde bulunan Salyazı Göledi ve Demirözü - Erzincan kara yolu üzerindeki Sadak Baraj Göledinin donmuş yüzeyi vatandaşların ilgisini çekti.


Yüzeyi buzla kaplanan gölette yürüyüş yapan vatandaş, “Geceleri çok ciddi soğuklar olmakta. Gölet buz tuttu. İnsanlarımız üzerlerinde yürüyebiliyor. O kadar soğuk var. Göletlerimizde su seviyeleri de düşmüş durumda. Aralık ayında olmamıza rağmen henüz ciddi bir kar yağışı olmadı. Kar yağışlarını bekliyoruz.” dedi.


Öte yandan Meteoroloji 11. Bölge Müdürlüğü ekiplerince yapılan son değerlendirmelere göre, Doğu Karadeniz Bölgesinde hava çok bulutlu, bölgenin iç kesimleri sabah saatlerinden itibaren, sahil kesimler akşam saatlerinden sonra aralıklı yağmurlu geçecek. Yağışların yüksek kesimlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor.

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