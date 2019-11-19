Gümüşhane'de "Katı Atık Birliği" toplandı

Bayburt-Gümüşhane İlleri Yerel Yönetimleri Katı Atık Tesisleri Yapma ve İşletme Birliği Meclis Toplantısı Bayburt Belediye Başkanı Hükmü Pekmezci başkanlığında Gümüşhane’de gerçekleşti.
Bayburt-Gümüşhane İlleri Yerel Yönetimleri Katı Atık Tesisleri Yapma ve İşletme Birliği Meclis Toplantısı Bayburt Belediye Başkanı Hükmü Pekmezci başkanlığında Gümüşhane'de gerçekleşti.
Toplantı öncesinde Bayburt Belediye Başkanı Hükmü Pekmezci ve birlik üyeleri Gümüşhane Belediye Başkanı Ercan Çimen'i makamında ziyaret etti.
Ziyaretin ardından Bayburt- Gümüşhane İlleri Yerel Yönetimleri Katı Atık Tesisleri Yapma ve İşletme Birliği Meclis Toplantısı Bayburt Belediye Başkanı Hükmü Pekmezci başkanlığında yapıldı.
Toplantıda gündem maddeleri görüşülerek yapılacak çalışmalar hususunda fikir alış verişinde bulunuldu.