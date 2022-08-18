Güney Aşağı Kırzı Köyü İlkokulu ve köy yaşam merkezini ziyaret etti

000 Okul Projesi iyileştirme çerçevesinde Bayburt'taki dezavantajlı okullar başta olmak üzere tüm okulların eksikleri tespit edilerek bu eksikler hızla giderilmeye devam ediyor.

Milli Eğitim Bakanlığınca başlatılan 000 Okul Projesi ile okulların fiziki gereksinimleri ivedi biçimde giderilerek yeni eğitim öğretim yılına hazır hâle getiriliyor. Okullar arası başarı ve imkân farklılıklarını azaltmak ve eğitimde fırsat eşitliğini güçlendirmek amacıyla hayata geçirilen proje gereği, dezavantajlı okullar başta olmak üzere merkez ve köy okullarındaki eksiklikler tespit edilerek gideriliyor.

İl Milli Eğitim Müdürü Rahmi Güney, "000 Okul Projesi” iyileştirme dahilinde Aşağı Kırzı köyünü ziyaret ederek Aşağı Kırzı İlkokulu ve Köy Yaşam Merkezindeki onarım faaliyetlerini inceledi.

İl Milli Eğitim Müdürü Rahmi Güney; Milli Eğitim Müdür Yardımcıları Mehmet Güven, Serdal Salık ve Şube Müdürü İsa Akgün ile birlikte Aşağı Kırzı İlkokulundaki onarım çalışmalarını yerinde inceleyerek gerekli kontrolleri sağladı. Okuldaki onarım çalışmaları hakkında köy muhtarından ve görevlilerden bilgi alan Güney, onarım çalışmalarının en kısa zamanda tamamlanmasını istedi. Çalışanlara kolaylıklar dileyerek ziyaretini sonlandırdı.