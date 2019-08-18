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Gurbette özlemini çektiği eski köy aletlerinin maketini yapıyor

Bayburt’un Aydıntepe İlçesi’ne bağlı Çiğdemlik Köyü’nde yaşayan 71 yaşındaki Hasan Erkovan, çocukluğunda kullandığı ve gurbette özlemini çektiği eski köy aletlerinin maketlerini yapıyor.

Bayburt'un Aydıntepe İlçesi'ne bağlı Çiğdemlik Köyü'nde yaşayan 71 yaşındaki Hasan Erkovan, çocukluğunda kullandığı ve gurbette özlemini çektiği eski köy aletlerinin maketlerini yapıyor.


1973'te inşaat işçisi olarak gittiği Almanya'da 30 yıl çalıştıktan sonra köyüne dönen Erkovan, baba evinde kurduğu atölyede çocukluğunda kullandığı kağnı, saban, kotan, gem, yayık, çeten, ambar, gibi eşyaların maketlerini hazırlıyor. Evin bir kısmını da adeta müzeye dönüştüren Erkovan, maketleri de burada sergiliyor.


Almanya'ya gitmeden önce köyde tarımla uğraştıklarını ve yaptığı maketlerin gerçek olanlarının günlük yaşantıları içerisinde kullandıklarını belirten Erkovan, “Baktım ki, eskiden kullandığımız ne varsa kaybolmuş. Bende bunları canlandırmak için, tarihimizi gün yüzüne çıkarmak için uğraşmaya başladım.” dedi.


Almanya'da çalıştığı dönemde memleketinin ve köyde kullanılan aletlerin özlemini çektiğini dile getiren Erkovan, “Bu maketler bana yaşadığımı gençliğimi hatırlatıyor. Ama şimdi bu tarih kayboluyor. Hiç heveste yok. Ben bu tarihi ayakta tutmak gayret ediyorum.” dedi.

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