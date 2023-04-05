Güreşte madalya hasadı

Yaşar Doğu Spor salonunda 1- 5 Nisan tarihleri arasında gerçekleşen Üniversitelerarası Türkiye Güreş Şampiyonasının 3. günü geçilirken, Bayburt Üniversitesi sporcuları 1 altın, 3 gümüş ve 1 bronz madalya ile şampiyonaya damga vurdu. Spor Bilimleri Fakültesi Araştırma Görevlisi Talha Sert antrenörlüğünde kadınlar ve erkekler kategorisinde 3'er sporcuyla mücadele eden Bayburt Üniversitesi, tüm finallerde zirve mücadelesi verdi.

Bayburt Üniversitesi Gençlik ve Spor Kulübü adına 3 güreşçiyle yer alınan erkekler serbest stil 57 kiloda yarışan Emircan Çolak, tüm şampiyona boyunca rakiplerine toplamda yalnızca 1 puan vererek altın madalyanın sahibi oldu. 70 kiloda mücadele veren Serdar Sucu ise 2. olarak gümüş madalya kazandı. Yine Serbest stil 79 kiloda mücadele eden Kemal Bölükbaşı, 5. olma başarısı gösterdi.

Kadınlar kategorisinde mücadele eden 3 güreşçiden Semanur Kanlı, 55 kiloda 2. olarak gümüş madalyaya uzandı. 76 kiloda mücadele veren Cansu Deniz Saltık 2. olarak gümüş madalya elde ederken, Ebru Yılmaz ise 65 kiloda 3. olarak bronz madalya kazandı.