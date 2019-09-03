Güz dönemi şap aşılama kampanyası başladı

Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından Hayvan Hastalıkları ile Mücadele ve Hayvan Hareketleri Kontrolü Genelgesi kapsamında her yıl bahar ve güz dönemi olmak üzere iki defa yaptırılan şap hastalığı aşı kampanyası Bayburt İl Tarım ve Orman Müdürlüğünde başladı.

Şap hastalığı ülke ekonomisinde hayvan varlığı açısından önemlidir. Ölümlere, süt, et ve buzağı kayıplarına neden olan şap hastalığı, ağız, meme ve ayak-tırnak bölgesinde yara gibi belirtiler gösteriyor.

Nasıl bulaşır?

Şap hastalığı hasta hayvanların salyası, dışkısı, idrar ve sütü ile bulaşıyor. Sağlıklı hayvanlar hastalığı yapan virüsü aldıktan 15 gün sonra hastalık belirtileri ortaya çıkıyor. Bu nedenle satın alınan hayvanların pasaport kontrolleri ile satın alınması bu hastalığın bulaşmasının önlenmesinde önemli bir etkendir. Ayrıca ahırlara giren kişilere özel çizme ve kıyafet giydirilmelidir.

Şap hastalığının tedavisi yok

Şap hastalığının tedavisi olmadığı gibi hastalıktan tek korunma yöntemi dönemsel aşılamadır. Bu da bakanlık tarafından her yıl yayınlanan Hayvan Hastalıkları ile Mücadele ve Hayvan Hareketleri Kontrolü Genelgesi gereğince ekipler tarafından bahar ve güz dönemi olmak kaydı ile iki defa yapılıyor. Hastalıktan korunmak için tüm hayvanlara şap aşısının uygulanması gerekmektedir. Bu aşının gebe hayvanlarda atık yaptırma özelliği olmadığından gebe hayvanlara güvenle uygulanabiliyor.