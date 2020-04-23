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Hafız öğrencilerden 1920 lira bağış

Bayburt Erdem Bayazıt İmam Hatip Ortaokulu’nda eğitim gören hafız öğrenciler Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM)’nin 100.

Bayburt Erdem Bayazıt İmam Hatip Ortaokulu'nda eğitim gören hafız öğrenciler Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM)'nin 100. kuruluş yıldönümü anısına Milli Dayanışma Kapmanyası'na bin 920 lira bağışta bulundu.


Okul Müdürü Adil Kacır yaptığı açıklamada, öğrencilerin harçlıklarından biriktirdikleri bin 920 lirayı bu özel günün anısına Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından “Biz bize yeteriz Türkiyem” kampanyasına bağışlamak istediklerini söyledi.


konuya ilişkin yaptığı açıklamada şunları kaydetti:


23 Nisan 1920'de Dualarla açılan TBMM'nin 100. kuruluş yıldönümünde Bayburt Erdem Bayazıt İmam Hatip Ortaokulu, hafız öğrencilerim, harçlıklarından biriktirdikleri 1920 TL'yi, Cumhurbaşkanımızın başlattığı "Biz Bize Yeteriz Türkiyem" dayanışma kampanyasına bağışlayarak, bu özel ve anlamlı günü güzel bir etkinlikle taçlandırdılar. Öğrencilerimizi ve onları yetiştiren kıymetli öğretmenlerimizi tebrik eder, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramını Kutlarız”

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