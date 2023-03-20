Halk oyunları küçükler kategorisinde Şair Zihni İlkokulu il birincisi oldu

Küçükler kategorisinde Bayburt Şair Zihni İlkokulu, rakibi olan Şehit Recep Eşiyok İlkokulu karşısında birinci oldu. 83.33 puanla erkek ekibini eleyip birinciliğe adını yazdıran kız halk oyunu ekibi kupa ve madalyaların sahibi oldu. Şair Zihni İlkokulu ekibi hocası Emre Köse, sıkı bir çalışma sonucu birinciliğe uzandıklarını kaydederek, öğrencilerini tebrik etti. Birinci olan öğrenciler ise kupalarını okula getirmenin mutluluğu içerisinde olduğunu bildirdiler. Düzenlenen yarışma, öğrencilere madalyaları verildikten sonra hatıra fotoğrafı çekimiyle sona erdi.