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Hasan Dayıkaraca'dan Vali Epcim'e ziyaret

Erzincan Tapu Kadastro 24.

Bölge Müdürü Hasan Dayıkaraca, Bayburt Valisi Cüneyt Epcim'i ziyaret etti.


Bir dizi temaslarda bulunmak üzere Bayburt'a giden Bölge Müdürü Hasan Dayıkaraca ziyaretleri kapsamında Bayburt Valisi Cüneyt Epcim'e makamında ziyarette bulundu. Vali Cüneyt Epcim, Hasan Dayıkaraca ve beraberindeki heyetle bir süre gündeme dair sohbet etti. Ardından Tapu Kadastro 24. Bölge Müdürlüğünün hizmet alanları ve çalışmaları hakkında bilgiler veren Dayıkaraca, misafirperverliğinden dolayı Vali Cüneyt Epcim'e teşekkür etti. Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Vali Epcim ise, Dayıkaraca'ya ve beraberindekilere teşekkür ederek çalışmalarında başarılar diledi.

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