Hastane yönetimi Yaşlılar Haftası nedeniyle tedavileri devam eden yaşlıları ziyaret etti

Bayburt Devlet Hastanesi Başhekimi Murat Canpolat, Başhekim Yardımcıları Opr. Dr. Ünal Saraç, Uzm.Dr Harun Sivlim, Sağlık Bakım Hizmetleri Müdürü Sevinç Şık Akkoyun ve Müdür Yardımcısı Hükmü Tütüneken ile birlikte hasta ve hasta yakınlarıyla bir araya gelerek, sohbet ettiler. Ziyarette yaşlı hastaların sorunları dinleyen hastane yönetimi, hasta yakınlarına geçmiş olsun dileklerini ileterek, hastalara acil şifalar dilediler. Ziyaretten memnuniyet duyduklarını söyleyen hastalar, hastane yönetimine ve kendileriyle yakından ilgilenen doktor ve hemşirelere teşekkür ettiler.