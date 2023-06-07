Hayat Boyu Öğrenme Haftası kutlamaları devam ediyor

Bayburt'ta Hayat Boyu Öğrenme Haftası kutlamaları sürerken hayat boyu öğrenme kültürünün yaygınlaştırılması amacıyla Halk Eğitimi Merkezinde çeşitli etkinlikler ve yılsonu sergisi düzenlendi.

Vali Cüneyt Epcim, Belediye Başkanı Hükmü Pekmezci, DOKAP İdaresi Başkanı Hakan Gültekin, İl Milli Eğitim Müdürü Rahmi Güney, kurum amirleri, şube müdürleri, okul müdürleri, öğretmenler, kursiyerler ve vatandaşların yoğun katılımıyla gerçekleşen kutlama programı saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Hayat boyu öğrenmenin önemine dair yapılan açılış ve protokol konuşmalarında Bayburt genelinde 10 bin 660 vatandaşın mesleki ve sosyal kurslardan yararlandığı belirtildi. Yöresel halk oyunları gösterisi ve canlı müzik dinletisinin ardından sergi açılışına geçildi.

Halk Eğitimi Merkezi kursiyerlerinin elinde hayat bulan ve sergide yerini alan çini ve seramikler, el işlemeleri, takı tasarım ürünleri, örgü desenler, nakışlar, görsel sanat ürünleri ve hediyelik eşyalar misafirler tarafından yoğun ilgiyle karşılandı.

Hayat Boyu Öğrenme Haftası kapsamında düzenlenen etkinlikler, DOKAP desteğiyle Halk Eğitimi Merkezi bünyesinde kurulan Bayburt kehribarı atölyesinin açılışıyla devam etti.