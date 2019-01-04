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Hayırsever kardeşlerden Suriye'ye yardım tırı

Geçtiğimiz yıl Afrin Harekatı sırasında Mehmetçik Vakfı’na “Paşa ve Efe Can” isimli boğalarını bağışlayan Kardeşler Hayvancılık sahipleri Recep Ali Yaya ve Süleyman Yaya bu yıl da Suriye’ye ihtiyaç sahiplerine ulaştırılmak üzere bir tır un gönderdi.

Geçtiğimiz yıl Afrin Harekatı sırasında Mehmetçik Vakfı'na “Paşa ve Efe Can” isimli boğalarını bağışlayan Kardeşler Hayvancılık sahipleri Recep Ali Yaya ve Süleyman Yaya bu yıl da Suriye'ye ihtiyaç sahiplerine ulaştırılmak üzere bir tır un gönderdi.


Bayburt Valisi Ali Hamza Pehlivan, Türk Dünyası Parkı önünde düzenlenen törende, Recep Ali Yaya ve Süleyman Yaya kardeşlere gösterdikleri bu duyarlılık dolayısıyla teşekkür etti.


Hayvancılık yapan iki kardeşin bağışladığı bir tır unun Suriye'ye Afet ve Acil Durum (AFAD) Bayburt İl Müdürlüğü aracılığıyla ulaştırılacağını belirten Pehlivan, "Recep Ali Yaya ve Süleyman Yaya kardeşler bu duyarlılığı geçen yılda Zeytin Dalı Harekatı devam ederken göstermiş ve iki danasını, operasyona katılan Mehmetçiğe ulaştırılmak üzere Mehmetçik Vakfı'na bağışlamıştı" dedi.


Pehlivan, Suriye'ye AFAD aracılığıyla gönderilen un yardımının iki kardeşin duyarlılığının devamı olduğunu dikkat çekerek, "Suriye'de ihtiyaç sahibi insanlara yardım eli uzatmak maksadıyla bu bir tırlık unu yine kendileri finanse ettiler." diye konuştu.

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