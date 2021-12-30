Hilal Kent sitesinin su sorunu çözüme kavuştu

Bayburt'ta Hilal Kent sitesinin de yer aldığı yaklaşık 120 hanenin su sorunu yeni bir su deposu yapılarak çözüme kavuşturuldu.

Deponun hizmete alınması dolayısıyla düzenlenen törende konuşan Belediye Başkanı Hükmü Pekmezci, “Hilal Kent 60 haneden oluşuyor. Etrafındaki 60 haneyle birlikte toplamda 120 hanelik bir alan. Burası belediyemiz imar planları ve mücavir alanlarımız dışında kalıyor. Bu alan Erenli Köyümüzün sınırları içerisinde bulunmaktadır. Biz belediye olarak temizliğinden suyuna, kanalizasyonu ve diğer hizmetlerini üstleniyor ve yapıyoruz. Ancak bizim göreve geldiğimiz günden beri en çok önemsediğimiz konu su sorunuydu. 12.10.2021 tarih ve 336 sayılı belediye meclis kararı ile bu alanın belediyemiz mücavir alanına dahil edilmesi yönünde karar aldık ve bunu da 03.12.2021 tarihinde valilik makamına sunduk. Bu aşamadan sonra il idaresi kanununa göre bir çalışma yapılıp ve sonrada İçişleri Bakanlığı'ndan onay alınmak kaydıyla söz konusu alanın belediyemiz mücavir alanına dahil edilmesi arzumuzdu. Bu konuda da başvurumuzu yaptık. Burada hizmetlerin yürütülmesi açısından farklı düşünceler olabilir ama şehir merkezine bu kadar yakın bir alanda bu hizmetin yapılmasının gerekli olduğuna inanıyorum. Ben çalışma arkadaşlarıma tekrar teşekkür ediyorum. İnşallah Hilal Kent'e vereceğimiz bu su ile beraber burada yaşayan insanlarımızın mutluluğu bizimde mutluluğumuz olacak. Bundan sonrada su konusunda herhangi bir sorun yaşamayacaklar.” ifadelerini kullandı.

Hilal Kent Yapı Kooperatifi Başkanı Hüseyin Akdemir ise su deposunun devreye girmesinin Hilal Kent sakinleri olarak kendileri için son derece önemli olduğunu belirtti.

Konuşmaların ardından kurdelenin kesilmesiyle yeni su deposu hizmete alındı.