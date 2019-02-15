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İçişleri Bakan Yardımcısı Erdil'den Rektör Coşkun'a ziyaret

Bir dizi görüşme yapmak üzere Bayburt’a gelen İçişleri Bakan Yardımcısı Prof.

Bir dizi görüşme yapmak üzere Bayburt'a gelen İçişleri Bakan Yardımcısı Prof. Dr. Tayyip Sabri Erdil, Rektör Prof. Dr. Selçuk Coşkun'u makamında ziyaret etti.


Gümüşhane ve Bayburt'u kapsayan programı dolayısıyla şehrimizde bazı temaslarda bulunan Erdil ile Rektör Coşkun görüşmesinde üniversitenin çalışmaları hakkında görüş alışverişinde bulunuldu. Erdil'e Bâbertî Külliyesi'ndeki imar çalışmalarını anlatan Coşkun, ulusal kalkınmanın ve toplumsal refahın kilidi olarak gördükleri üretimin akademik boyutunu özveriyle icra ettiklerini belirterek, geleceğe ilişkin büyüme ve dijitalleşme stratejilerinden bahsetti.


Erdil ise, üniversitenin şehrin sosyolojik çehresine yaptığı katkıya bizzat tanık olduğunu söyleyerek misafirperverlikten dolayı teşekkürlerini iletti.


Ziyarete Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Süleyman Çiğdem, Prof. Dr. Halil İbrahim Şimşek, Prof. Dr. Hanefi Bayraktar ve İlahiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Nasrullah Hacımüftüoğlu da iştirak etti.

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