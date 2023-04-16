İhlas Haber Ajansı

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İftar buluşmaları devam ediyor

Ramazan ayında okullar tarafından tertip edilen iftar programlarına bir yenisi daha eklendi.


Erdem Bayazıt İmam Hatip Ortaokulu tarafından düzenlenen iftar buluşmasına katılan İl Milli Eğitim Müdür Vekili Serdal Salık, öğrenci ve öğretmenlerle bir araya geldi. Özel bir düğün salonunda gerçekleşen program, Kuran'ı Kerim tilavetiyle başladı. Akşam ezanıyla birlikte oruçlar açıldı. Yemek sonrasında hafızlığını yeni tamamlayan öğrencilere hafızlık beratları takdim edildi.


İl Milli Eğitim Müdür Vekili Serdal Salık'ın yanı sıra İl Milli Eğitim Şube Müdürleri, öğrenci, öğretmen ve çok sayıda velinin katıldığı iftar programı okunan ilahiler ve dualarla sona erdi.

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