İİBF, Sağlık Bilimleri ve Eğitim Fakültesi dekanlıklarında bayrak değişimi

Yeni dönemde; İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dekanlığına vekâleten Prof. Dr. Ümmügülsüm Erdoğan, Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekanlığına vekâleten Prof. Dr. Ali Savaş Bülbül ve Eğitim Fakültesi Dekanlığına vekâleten Prof. Dr. Sedat Maden atandı.

Devit teslim törenlerinde konuşan Bayburt Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mutlu Türkmen, gerçekleştirilen atamaların Bayburt Üniversitesine hayırlı olması temennisinde bulundu. Dekanlık görevine atanan Prof. Dr. Erdoğan, Prof. Dr. Bülbül ve Prof. Dr. Maden'i tebrik ederek, çalışmalarında başarılar diledi.

Yeni görevlerine başlamadan dolayı mutluluklarını dile getiren Dekan vekilleri ise bu kutlu görev için desteklerini esirgemeyen Rektör Türkmen'e teşekkürlerini ileterek, görevlerini hakkıyla ifa etmek için çalışacaklarını ifade ettiler.