Bayburt'un Demirözü ilçesinde “İkametgahını al makinanı götür” kampanyası başlatıldı.

Konuya ilişkin Demirözü Belediyesinden yapılan duyuruda, “Belediyemiz ve Doğu Karadeniz Kalkındırma İdaresi (DOKAP) ile yüzde100 hibe şeklinde dağıtacağımız makinalardan faydalanmak istiyorsanız en kısa zamanda ikametinizi ilçe merkezimize alıp ikamet belgenizle beraber belediyemize müracaat ediniz. İlçe merkezinde ikametgahı bulunan bütün çiftçi kardeşlerimiz bu imkandan kura usulü çekilişle faydalanacaktır.” denildi.