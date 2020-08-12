İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

İl Jandarma Komutanı Yiğit, Başkan Pekmezci'yi ziyaret etti

Bayburt’ta göreve yeni başlayan İl Jandarma Komutanı Jandarma Albay Ramazan Yiğit, Belediye Başkanı Hükmü Pekmezci’yi makamında ziyaret etti.

Bayburt'ta göreve yeni başlayan İl Jandarma Komutanı Jandarma Albay Ramazan Yiğit, Belediye Başkanı Hükmü Pekmezci'yi makamında ziyaret etti.


Belediye Başkanı Pekmezci, Bayburt İl Jandarma Komutanı Jandarma Albay Ramazan Yiğit'in ziyaretinden duyduğu mutluluğu dile getirerek, sahip olduğu değerler itibariyle tarih ve kültür şehri olan Bayburt'un aynı zamanda huzurlu ve güvenli bir şehir olduğuna dikkat çekti. Başkan Pekmezci, şehrin huzurlu ve güvenli bir konumda olması yönünde çaba harcayan emniyet ve jandarma ekiplerinin bu noktada önemli bir görev üstlendiğini belirtti.


İl Jandarma Komutanı Jandarma Albay Ramazan Yiğit de, Belediye Başkanı Pekmezci'ye, misafirperverliğinden ötürü teşekkür ederek çalışmalarında başarılar diledi.

BUGÜN NELER OLDU?

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.