İl Milli Eğitim Müdürü Güney, Bayraktar Köyü İlkokulu ve Baksı Müzesi'ni ziyaret etti

"Temel Eğitimde 10.000 Okul Projesi” iyileştirme çerçevesinde Bayburt'ta ki dezavantajlı okullar başta olmak üzere tüm okulların eksikleri tespit edilerek bu eksikler hızla giderilmeye devam ediyor.

Milli Eğitim Bakanlığınca başlatılan "Temel Eğitimde 10.000 Okul Projesi” ile okulların fiziki gereksinimleri ivedi biçimde giderilerek yeni eğitim öğretim yılına hazır hâle getiriliyor. Okullar arası başarı ve imkân farklılıklarını azaltmak ve eğitimde fırsat eşitliğini güçlendirmek amacıyla hayata geçirilen proje gereği, dezavantajlı okullar başta olmak üzere merkez ve köy okullarındaki eksiklikler tespit edilerek gideriliyor. Bu manada Bayraktar Köyü İlkokulunu ziyaret eden İl Milli Eğitim Müdürü Rahmi Güney, İnşaat Emlak Şube Müdürü İsa Akgün'le beraber okulda incelemelerde bulunarak köy muhtarıyla okul hakkında genel durum değerlendirmesi yaptı.

İl Milli Eğitim Müdürü Rahmi Güney, daha sonra Bayraktar köyündeki Baksı Müzesi'ni ziyarette bulundu. Müzedeki eserleri inceleyerek müzenin kuruluşu ve müzedeki eserler hakkında görevlilerden bilgi aldı. Müzedeki eserleri inceledikten sonra atölyeleri gezerek atölyelerde çalışma yürüten akademisyen ve öğrencilerle sohbet etti. İl Milli Eğitim Müdürlüğü ile Baksı Kültür Sanat Vakfı arasında imzalanan protokol gereği "Nehri Sanatla Yıkamak" projesi dahilinde toplanan atıklarla tasarlanan sanat eserlerini inceledi.

Baksı Kültür Sanat Vakfı ile imzalanan protokolün önemine vurgu yaparak Baksı Kültür Sanat Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Hüsamettin Koçan'a şükranlarını iletti. Ayrıca misafirperverliklerinden dolayı Bayraktar köyü muhtarı ve müzedeki görevlilere teşekkür ederek çalışmalarında kolaylıklar diledi.

İl Milli Eğitim Müdürlüğü ile Baksı Kültür Sanat Vakfı arasında imzalanan protokol gereği “Nehri Sanatla Yıkamak” projesi 6-9 Haziran'da Çoruh Nehri'nden toplanan atıklar bir sanat eserine dönüştürülmesi için Baksı Müzesi'ne gönderilmişti. Toplanan atıklardan tasarlanan eserler 13-17 Haziran'da Baksı Müzesi'nde sergilenmişti.