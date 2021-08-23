İlahiyat Fakültesi mezunları, öğrenciler tarafından düzenlenen tören ile uğurlandı

Bayburt Üniversitesi İlahiyat Fakültesi mezun öğrencileri tarafından düzenlenen mezuniyet töreni, Bayburt Yeni Şehir Parkı Amfi Tiyatro alanında gerçekleştirildi. Törene; Bayburt Valisi Cüneyt Epcim, Bayburt Milletvekili Fetani Battal, Bayburt Belediye Başkanı Hükmü Pekmezci, Bayburt Üniversitesi Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Ümmügülsüm Erdoğan, Prof. Dr. Metin Uçurum, Prof. Dr. Ali Savaş Bülbül, İlahiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Tevhit Ayengin, akademisyenler ile öğrenciler ve aileleri katıldı.

Kuran'ı Kerim tilavetiyle başlayan tören protokol konuşmalarıyla devam etti. Konuşmalarının ardından protokol üyeleri tarafından; derece elde eden öğrencilere plaket ve başarı belgeleri takdim edildi.

Program, toplu fotoğraf çekimi ve öğrencilerin büyük bir coşkuyla keplerini havaya atmasının ardından sona