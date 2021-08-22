İlahiyat Fakültesinde mezuniyet coşkusu

Bayburt Üniversitesi İlahiyat Fakültesi'nde mezuniyet coşkusu yaşandı.

Yeni Şehir Parkı Amfi Tiyatroda düzenlenen törende 180 öğrenci mezun olmanın sevincini yaşadı. Kuran'ı Kerim tilavetiyle başlayan törende protokol konuşmaları yapıldı.

Öğrencilerin mezuniyet coşkusuna ortak olan Belediye Başkanı Hükmü Pekmezci, törende öğrencilere hitaben yaptığı konuşmada şu ifadelere yer verdi:

“Beş yıl boyunca Anadolu'nun tarih ve kültür şehri olan Bayburt'ta öğrencilik yaptınız. Hayatınızın en güzel yıllarını burada geçirdiniz. Yarınlarınıza umut olacak olan çalışmalarınızı burada yaptınız. Aileleriniz sizi buraya gönderirken bir güven duygusu içerisinde gönderdiğini umut ediyorum. Sizler Bayburt'umuza birer emanettiniz. Bugün buradan ayrılan her bir öğrencinin bizim bir parçamız olduğunu düşünüyorum. Beş yıl boyunca bu topraklarda yaşamış evlatlarımızı bir hemşehri olarak değerlendiriyoruz. Bayburt'ta bulunduğunuz dönem içerisinde inşallah iyi duygular içerisinde ayrılacaksınız. Anadolu'nun dört bir yanına dağıldığınız zaman Bayburt'u iyi duygularla yad edeceksiniz. Eğer içinizde kalan bir ukde varsa, üzüldüğünüz konular varsa her zaman söylediğim gibi onu yüreğinizin bir köşesine bırakın.

Ülkemizin umudu ve yarınlarısınız. Özellikle ilahiyatçılar olarak ülkemizin sizlere çok ihtiyacı olan bir dönemden geçiyoruz. Dünyanın dört bir tarafında olan olaylar; bu ülkede de bir takım hoş olmayan olaylar ve davranışlar ortaya konulmaya çalışılıyor. Sizler buradan ayrılırken ülkemizin dört yanına gideceksiniz ve Bayburt Üniversitesi'nin genç ve dinamik insanları olarak inşallah yarınlarımızda gerçek manada yerinizi alacaksınız. Sizleri ve ailelerinizi yürekten kutluyorum. Bundan sonraki hayatınızda başarılar diliyorum. Yolunuz ve bahtınız açık olsun.”

Tören, konuşmaların ardından mezun olan öğrencilere belge ve ödüllerinin verilmesiyle sona erdi.

Törende ayrıca belediye tarafından mezun olan öğrenci ve ailelerine yemek ikram edildi.