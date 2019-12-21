?lknur Akku?, T?rkiye G?re? ?ampiyonas?nda T?rkiye 3'nc?s? oldu

Ankara'da yap?lan Kad?nlar T?rkiye G?re? ?ampiyonas?nda T?rkiye 3'nc?s? olan ?lknur Akku?'u, Demir?z? Kaymakam? ?mer Co?kun tebrik etti.

160 g?re??inin kat?l?m?yla ger?ekle?en Kad?nlar T?rkiye G?re? ?ampiyonas?nda T?rkiye 3'nc?s? olan Demir?z?l? sporcunun ilk ??te yer almas?n?n gurur verici oldu?unu ifade eden Demir?z? Kaymakam? ?mer Co?kun, "?l?ede ge?mi?i hen?z 6 ay gibi k?sa s?reye dayanan g?re?in al?nan bu sonu?la her ge?en g?n daha da iyiye gidece?ini umut ediyorum. Ankara Taha Akg?l Spor Salonunda 17-18 Aral?k tarihleri aras?nda ger?ekle?tirilen ve 160 g?re??inin kat?ld??? Kad?nlar T?rkiye G?re? ?ampiyonas?nda Demir?z? Spor Kul?b? G?re??imiz ?lknur Akku? hem ilimizi hem de il?emizi en iyi ?ekilde temsil ederek T?rkiye 3'nc?s? olarak bronz madalya kazanm??t?r. Bu sonu?la g?re??imiz, ayn? zamanda Milli Tak?m se?melerine girmeye hak kazanarak bizi gururland?rm??t?r. Bu onuru ya?ayan sporcumuzu tebrik ediyor ba?ar?lar?n?n devam?n? diliyor te?ekk?rlerimizi iletiyorum" dedi.

Demir?z? Kaymakam? ?mer Co?kun katk?lar?ndan dolay? Bayburt Valisi C?neyt Ep?im'e, Gen?lik Hizmetleri ve Spor ?l?e M?d?r? Hayrettin ?ner'e, g?re? antren?r? Mustafa ?ift?i'ye ve Demir?z? Spor Kul?b? y?neticilerine te?ekk?r etti.