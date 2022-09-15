İlköğretim Haftası Bayburt'ta coşkuyla kutlandı

Kutlama programına Bayburt Valisi Cüneyt Epcim, Belediye Başkanı Hükmü Pekmezci, İl Milli Eğitim Müdürü Rahmi Güney, kurum ve kuruluş amirleri, STK temsilcileri, öğretmenler, öğrenciler ve veliler katıldı.

İlköğretim Haftası Kutlama programı, saygı duruşunun ardından İstiklal Marşının okunmasıyla başladı. Protokol konuşmalarının ardından Yüzbaşı Şehit Agâh öğrencileri tarafından şiirler okundu, müzikli dans gösterileri sahnelendi. Balıkesir Finali'nde Bayburt'u temsil ederek Türkiye 5'incisi olan Bayburt Halk Eğitimi Merkezi Halk Oyunları Ekibi, halk oyunları gösterilerini gerçekleştirdi. Daha sonra Çoruh Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi özel eğitim öğrencileri dans gösterilerini sergiledi.

Yüzbaşı Şehit Agâh İlkokulunda gerçekleşen programda kürsüye çıkan İl Milli Eğitim Müdürü Rahmi Güney şehit ve gazileri yâd ederek başladığı konuşmasında: “Eğitim hayatına yeni başlamış tüm öğrencilerimize aramıza hoş geldiniz diyor, eğitim yolculuklarının başarılı ve güzel geçmesini diliyorum. Milli Eğitim Müdürlüğü olarak kıymetli öğrencilerimizin geleceğe doğru emin adımlarla yürümesi ve daha iyi bir eğitim alabilmesi için bütün imkânlarımızı seferber ediyoruz. Hedefimiz, her bir çocuğumuzun kendi potansiyelini gerçekleştirebilmesi ve üretken bir birey olabilmesi için eğitim imkânlarından eşit ve adil bir şekilde yararlanmasını sağlamaktır. Bu hedef doğrultusunda yenilenmiş, iyileştirilmiş ve güçlendirilmiş okul iklimiyle yeni eğitim öğretim dönemine güçlü bir şekilde hazırız" İfadelerine yer verdi. Ayrıca öğretmenlerin daima destekçisi olacaklarını; öğrencilerin de tüm ilgi, heyecan ve azimle öğrenme yolculuklarını sürdüreceklerini vurguladıktan sonra 2022-2023 eğitim öğretim yılının hayırlı olmasını diledi.

Programa katılan vali Epcim, 2022-2023 eğitim öğretim yılının tüm öğrenciler, öğretmenler ve veliler için hayırlara vesile olmasını diledikten sonra konuşmasının devamında: “Muradımız Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün tabiriyle ülkemizi muasır medeniyetler seviyesinin üzerine çıkartmaktır. Muasır medeniyetler seviyesinin üzerine çıkmak da eğitimden geçer. Bu anlamda devletimiz ve Cumhurbaşkanımız çok büyük ve değerli çalışmalar yapmaktadır. İlimizde de önemli gelişmeler ve projeler üzerinde çalışıyoruz. Bu çalışmaları kamuoyuyla da paylaşacağız. Eğitimdeki başarımızı artırmaya büyük gayret ediyoruz” dedi.

Epcim, eğitimdeki başarıda velilerin önemine dikkat çekerek velilerin de programa katılımı dolayısıyla memnuniyetini dile getirerek teşekkür etti.

İlköğretim Haftası kutlama programının sonunda Vali Epcim ve protokol üyelerinin temsili olarak çaldıkları okul zilinin ardından öğrenciler sınıflarına geçtiler. Öğrencileri sınıflarında ziyaret eden il protokol üyeleri öğrencilere hediyelerini takdim ettiler. “İlköğretim Haftası” münasebetiyle düzenlenen kutlama programı hatıra fotoğrafı çekimiyle sona erdi.